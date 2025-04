राजेंद्र यादव की 'पास-फेल': 2025 में अपडेट हिंदी कहानी

दिग्गज हिंदी लेखक राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी 'पास-फेल' को 2025 में अपडेट किया गया है, जो परिवार के तनाव, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत संघर्ष की गहरी परतों को उजागर करती है। इस कहानी में प्रोफेसर भार्गव, उनकी पत्नी और बेटी बीना के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ बीना की बीमारी और परीक्षा की तैयारी परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा करती है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानवीय संबंधों और समाज के दबावों की सच्ची झलक प्रदान करती है। 2025 में, जब समाज और परिवार के दबाव और भी अधिक जटिल हो गए हैं, यह कहानी पाठकों को अपने समय की प्रासंगिकता से जोड़ती है। (First Published on 02/01/2015 14:42)

अपनी बौना-सी परछाईं को हर कदम से पकड़ते हुए प्रो. भार्गव सचमुच इस तरह चले जा रहे हैं, जैसे कोई सत्तर साल का बूढ़ा चला आ रहा हो....इन दिनों उन्हें अपने घर-परिवार सबसे एक अजीब वैराग्य-सा होने लगा था। लगता था, जैसे किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है, एक दिन वे यों ही अपनी इहलीला समाप्त कर देंगे और थोड़े से दिखावटी रोने-पीटने के बाद सारा ढर्रा फिर यों ही चलने लगेगा...सारी जि़न्दगी वे पागल कुत्ते की तरह इधर-से-उधर टकराते रहे, आखिर उन्होंने क्या पाया...? परिवार के हर प्राणी की आँखों में दीखता अपमान और उपेक्षा ही तो...इस परिवार के कारण न तो वे धन कमा पाए, न यश...।



घर की ओर वाले मोड़ पर उन्होंने गहरी साँस ली और मन की भीतरी सतहों से ऊपर वर्तमान की सतह पर आ गए। दवा वे .खुद दे आएँ या घर चले जाएँ। वहाँ गज्जू आ गया होगा, उसे दे देंगे। बीना से सामना होने के हर अवसर से वे बचते थे...उसे देखकर उन्हें जो हो जाता है, उसे वे बयान नहीं कर सकते। आखिर अपने से हारकर वे घर की तऱफ चले आए। यहीं से भेज देंगे। बैठक खुली देखी तो माथा ठनका—जाने कौन आ मरा! अभी ढाई सौ कॉपियाँ जाँचने को पड़ी हैं। अपनी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, आखिर कब तक रोकेंगे? अब तक तो हर हालत में पहुँच जानी चाहिए थीं—तकाज़े पर तकाज़े चले आ रहे थे। फिर बाहर ताला लगी साइकिल पहचानी तो याद आया, अरे यह तो अपना श्रीवास्तव है। जाने याददाश्त को क्या लकवा मारता जा रहा है? श्रीवास्तव व उनका प्रिय विद्यार्थी था और उसे इसी साल उन्होंने अपने विभाग में मुस्त़िकल कराया था। अव्वल आया था यूनिवर्सिटी में—यदि राजनीति नहीं आ गई होती तो 'सर जदुनाथ सरकार गोल्ड-मैडल’ इसे ही मिलना चाहिए था। श्रीवास्तव से उन्होंने ही .खुद कहा था, “इन्विजि़लेशन तो शाम को है। सुबह आकर ज़रा नम्बर चढ़ाने (टेबुलेटिंग) व़गैरा में मदद कर देना।“ विद्यार्थी-जीवन में इसकी ही लिखी एक किताब प्रोफ़ेसर साहब के नाम से चलती थी—क्या करें, प्रकाशक माना ही नहीं। कहने लगा, आपके नाम से दो-चार सौ कॉपियाँ बेच लेंगे। इसके लिए वे अभी तक मन में कचोट महसूस करते हैं।



श्रीवास्तव कोट को कुर्सी की पीठ पर लटकाकर मेज़ के सहारे बैठा कॉपियाँ जाँचने में व्यस्त था। प्रोफ़ेसर साहब को प्रसन्नता हुई—अब ये कॉपियाँ सिमट जाएँगी। यह एक लड़का है और एक अपने बच्चे हैं। उन्होंने रूमाल से चेहरे और गर्दन की पसीना पोंछते हुए कहा, “क्या गर्मी पड़ने लगी है अभी से, आगे तो पता नहीं क्या होगा? अरे श्रीवास्तव, तुम्हें आए देर हो गई क्या? मैं तो सुबह से ही तुम्हारी राह देख रहा था...कह गया था कि चाय-पानी पिलाकर बैठाना। ठीक है...ठीक है...बैठे रहो।“



सम्मान को औपचारिकता के लिए ही वह नहीं उठा था, उसने लपककर उनके पाँव छुए और उनके हाथ की दवा की शीशी लेता हुआ बोला, “मैं तो .खुद ही सोच रहा था कि अलस्सुबह ही आ जाऊँगा, लेकिन आज की डाक से उस स्कॉलरशिप की स्वीकृति मिल गई...“



“आ गई...?“ वे गद्गद होकर पुलक उठे।



“जी हाँ, अब तो हम यूनिवर्सिटी के ज़रिए खबर देकर चलने की तैयारी ही करनी है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सीट मिली है। 'पासपोर्ट’ व़गैरा में दो-एक महीने तो लग ही जाएँगे। अम्मा अभी से शोर मचाए हैं कि दो साल को जाकर क्या करेगा, यहीं ठीक है...“



“भई, बहुत ही .खुशी हुई। तुम यों ही डर रहे थे। मैं तो तभी कहता था कि तुम जैसे लड़के को कोई नहीं रोक सकता। बूढ़ों की बातों पर ध्यान मत दो।“ वे विभोर हो उठे। श्रीवास्तव को उन्होंने बगल में खींच लिया।



“सब आपका आशीर्वाद है, सर!“



“अरे, तुम जीवन में बहुत ऊँचे जाओगे।“ उन्होंने मानो नए सिरे से आशीर्वाद दिया। कामना की कि उनका आशीर्वाद सफल हो जाए। और तभी बीसों बार आई इच्छा नए सिरे से ऊपर ऊभर आई—काश, यह लड़का ब्राह्मण होता...तो...तो...वे फिर जल्दी से सोच डालते—तो बिट्टी की चिन्ता से मुक्त हो जाते। ठंडी और थकी हुई साँस लेकर बोले, “मैं भी ज़रा बिट्टी की दवा लेने चला गया था...।“



“आज तो उनका छठा पर्चा है न, बहुत कमज़ोर हैं बिचारी। प्रौसरसा, आप इस बार इन्हें किसी पहाड़ पर क्यों नहीं भेज देते...?“



“हाँ, सोच तो यही रहा हूँ...! असल में मैं बताऊँ, कमज़ोरी सुसरी क्या करेगी? न खाती है, न पीती है, रात-रात भर पढ़ना। इन इम्तहानों में तो इसने हद कर दी। सोना भूल गई। अच्छी या बुरी कहो, बिट्टी में यही आदत है, जिस काम के पीछे लग जाए, उसमें अपने-आपको एकदम भूल जाती है।“ फिर उन्हें बीना की दवाई की बात याद आ गई। ज़ोर से पुकारा, “गज्जू, ओ गज्जू!“



“लाइए, मैं लाता हूँ बुलाकर! बताइए, काम क्या है?“ श्रीवास्तव इस समय हर काम करने को तैयार था।



“अरे कुछ नहीं, बिट्टी की दवा पहुँचानी थी। जाने कहाँ मर जाते हैं सब? अभी तक आनन्द भी नहीं लौटा। श्रीवास्तव, तुम्हीं दे आओ न दौड़कर।“ उन्होंने कुर्ते की जेब से रुपया निकालकर कहा, “और सुनो, दो-एक सन्तरे भी देते आना। कहना, घबराए नहीं...लो।“



“जी, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है...“



“लो न! मैं तो सोचता हूँ कि इम्तहान के बाद बिट्टी की तन्दुरुस्ती की तऱफ ध्यान दूँ। ज़रा ये इम्तहान हो जाएँ, फिर पीछे वाली जगह सा़फ करवाके एक बैडमिंडन कोर्ट बनवा देंगे। अभी तो तुम जा नहीं रहे, दो-तीन महीने तो हो ही। ज़रा हाथ-पाँव हिलेंगे तो कुछ तबीयत सुधरेगी...हमारी बिट्टी वैसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करती रहती है...“ उन्होंने सोचा, अभी दो-तीन महीने तो श्रीवास्तव को रोका ही जा सकता है, फॉर्म तो उन्हें ही भेजना हैं। .खुद अपने-आपसे डरते हुए-से उन्होंने बीना को श्रीवास्तव के पास खड़ा करके देखने की कल्पना की। आगे जब दोनों में घनिष्ठता बढ़ जाएगी तो थोड़ी मजबूरी दिखानी पड़ेगी। सिविल-मैरेज में तो खर्चा भी कम ही पड़ता है। लेकिन हमारी बिट्टी कम्ब़ख्त है बहुत कमज़ोर...विरोध करना तो जानती ही नहीं...कहीं इसकी नौबत ही न आए...मगर खैर...



और कॉपियों के सामने बैठते हुए उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ, मानो सचमुच ही यह भारी समस्या हल हो गई। वे व्यर्थ ही परेशान थे। श्रीवास्तव साइकिल की डोलची में दवा की शीशी सँभालकर खड़ी रख रहा था। मानो यों ही उन्होंने हल्के से मुसकराकर पूछा, “और तुम शादी कब कर रहे हो?“



श्रीवास्तव शरमा गया। सकुचाकर बोला, “अभी जल्दी क्या है सर? बाहर हो आऊँ।“ उसने कुर्सी की पीठ से उतारकर कोट पहन लिया।



“बाहर जाने और शादी से क्या मतलब? अरे, ज्यादा-से-ज्यादा दो साल लगेंगे। शादी तो यहीं से करके जा सकते हो। वहीं से मेम लानी हो तो बात दूसरी है।“ उन्होंने श्रीवास्तव के द्वारा जाँची गई कॉपियों की गड्डी बनाकर सामने रखी और ज़रा गहरे थकने की कोशिश करते हुए कहा, “बाप ने कोई तलाश कर ली है या अभी इरादा ही नहीं बना है?“



इस बार वह हँसकर दूसरी तरफ देखते हुए बोला, “उनकी क्या है सर! अम्मा और वो तो दोनों हर व़क्त पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं, किसी ने लिखा है—स्कॉलरशिप मिले न मिले, लड़का तो आगे पढ़ने को जाएगा ही।“ फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, “अभी मन ही नहीं है सर! अभी से क्या है, बहुत जि़न्दगी पड़ी है...“



काश, उनके दोनों लड़कों में से भी कोई ऐसा ही मेधावी होता, इसी तरह सोचता और इसी ढंग से कह सकता! उभरती उदासी दबाकर बोले, “हाँ, वही तो मैं भी कहता हूँ। मैं तो भाई, .खुद इस बात को मानता हूँ कि लड़कों को .खुद ही शादी-ब्याह करने चाहिए और जब तक कुछ तेज़ और समर्थ लड़के साहस नहीं करेंगे—यह सारी गन्दगी खत्म नहीं होगी। अब हम लोग बुड्ढे हुए, कहाँ-कहाँ मारे फिरें...? हमारी पसन्द तुम्हें रुचे-न-रुचे। मैंने तो अरविन्द से कहलवा दिया है, हम कुछ नहीं खोजेंगे। .खुद ही जो कुछ करना-कराना हो, कर-करा लेना। हमें ़खबर दे देना। जहाँ तुम्हारे यार-दोस्त आएँगे, हम भी उसी तरह शामिल हो जाएँगे...। लड़कों को सामने आना चाहिए...“



वे महसूस कर रहे थे कि साइकिल उठाकर सीढ़ियों के नीचे रखने को तैयार श्रीवास्तव को देर हो रही है, फिर भी एक बात कहने को लोभ नहीं रोक पाए, “और देखो, सच बात मेरे मन की पूछो तो इस बाहर-बाहर जाने की झंझट के मैं ़िखला़फ हूँ। क्या रखा है इसमें? आज ऐसा क्या है जो अपने देश में नहीं है? आप दो साल बाहर ़खराब करके आओ, और वही तीन-चार सौ की नौकरी करो। इतना तो तब तक यहीं मिलने लगेगा। प्रबन्ध-समिति में सब अपने ही आदमी हैं, सो रुपए तो बिना किसी दि़क़्कत के बढ़वाए जा सकते हैं...“



श्रीवास्तव के चेहरे पर हँसी या जाने क्या भाव देखकर वे सहसा बीच में ही चुप हो गए। उन्हें ऐसी खिसियाहट लगी, जैसे किसी की जेब में हाथ डालें और वह हँसकर बाहर निकाल दे और निश्चिन्तता से एक ओर चल दे। लगा, कुछ ज्यादती कर गए। अपने को सँभालकर एकदम बनावटी हँसी हँस पड़े, “मेरा भी अजब हाल है भई, क्या करूँ, बुड्ढा हो गया हूँ। बातें करने लगता हूँ तो ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा, तुम चलो, जल्दी आना...“ ध्यान आया, इधर वे बात-बात में अपने को बुड्ढा कहने लगे हैं—मानो अपनी बहक जाने की आदत का कारण दे रहे हों...



श्रीवास्तव ने साइकिल नीचे उतारकर खड़ी कर दी, तभी सुनाई दिया, “और सुनना...“ वह साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके फिर आया। वे देखते ही बोले, “और देखो, बिट्टी को समझा देना ज़रा, घबराए-वबराए नहीं। बहुत ही कमज़ोर दिल की है। खूब शान्ति से पर्चे करे। थोड़ी-बहुत देर रह गई हो तो तुम्हीं साथ लेते आना...तुम समझाओगे तो...“



“जी, अच्छा।“ श्रीवास्तव जल्दी से भागा। पता नहीं, फिर बुलाकर क्या बताएँ!







और प्रोफ़ेसर भार्गव का सारा मन जैसे ग्लानि से भर उठा। कॉपियों की गड्डी मेज़ से उठाकर गोद में रख ली। अपने ऊपर उन्हें बड़ी झुंझलाहट आ रही थी, क्यों वे इतने ज़्यादा बहक जाते हैं। इतना भी होश उनको नहीं रहता कि सामने वाला क्या सोच रहा है? कितना हँस रहा होगा श्रीवास्तव उनका आशय समझकर! सचमुच, उनके तो अब 'रिटायर’ होने के दिन आ गए...बुद्धू थोड़े ही है—सब समझता होगा।



बड़ी बेचैनी और घुटन-सी उन्हें भीतर महसूस होने लगी। भीतर बहुत ज़ोर से लग रहा था, जैसे वे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था, उन्हें करना क्या चाहिए कि जी को चैन मिले। भीतर रेडियो बज रहा था—यानी मुन्नी आ गई है। इसे अभी से रेडियो सुनने का ऐसा शौ़क है। उमड़ते गुस्से और मचलन को बहलाते हुए वे जँची कॉपियों के नम्बर जोड़-जोड़कर त़ख्ते पर चढ़ाने लगे। मन में आया, ज़ोर से ची़खकर पानी माँगें। लेकिन सुनेगा कौन? सचमुच, उनकी जि़न्दगी बेकार गई—तीस साल होने आए, यही कॉपियाँ, यही नम्बर, यही इम्तहान और यही सब कुछ। कुछ भी तो उन्होंने नहीं किया; आजकल के लड़के कितनी आसानी से बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं—जो चाहते हैं सो कर डालते हैं। वे तो घर से बिलकुल कटे हुए, अपरिचित-अनजान और बाहर से असफल...उन्होंने मानो कभी इन महत्वाकांक्षाओं को जाना ही नहीं...माँ-बाप ने गृहस्थी लाद दी, सो ढोते चले आ रहे हैं...



एक कॉपी पर सवाल के सामने बिलकुल खाली पन्ना पड़ा था...वहाँ श्रीवास्तव ने लाल पेन्सिल से गोला बना दिया था, अगला पन्ना खाली, एक और गोला...फिर एक और गोला...पूरी कॉपी खाली। बस, पहले पन्ने पर जनानी लिखावट में सवाल की ऩकल-भर कर दी गई है—झल्लाकर कॉपी बन्द कर दी। ऊपर नीले में घेरकर लाल-लाल गोला बना दिया। यों ही नीचे की कॉपियों को गिना, फिर नम्बरों पर निगाह गई। उससे नीचे की कॉपी में 15 नम्बर, उससे नीचे 19 नम्बर, फिर 11 नम्बर...यह श्रीवास्तव बहुत कड़ाई से जाँचता है।



भन्नाकर उन्होंने कॉपियाँ एक तऱफ फेंक दीं और ज़ोर-ज़ोर से बड़बड़ा उठे, “ये कम्ब़ख्त लड़कियाँ कुछ भी नहीं पढ़तीं। यों ही फैशन में माँ-बाप का पैसा बरबाद करती हैं...“ फिर पूरे गले से दहाड़े, “ मुन्नी, रेडियो बन्द करती है या आकर धुनाई करूँ...“



'खट्!’ रेडियो बन्द हो गया, लेकिन वही गाना दीवारों के पार पड़ोस के घर से भी आता सुनाई देता रहा।





Thanks Rajkamal Publications for making this story available