Hindi Story "स्वप्नगति" — प्रतिमा सिन्हा की सामाजिक कहानी

वाराणसी9721452507स्नातकोत्तर - राजनीति शास्त्र एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार। National Council for Promotion of Urdu Language (N.C..P.U.L) New Delhi से उर्दू भाषा में एकवर्षीय डिप्लोमा। 1996 में ‘हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह’ द्वारा आयोजित “ऑनस्पॉट कहानी लेखन" के व्यस्क वर्ग में कहानी ‘अस्मिता का प्रश्न’ को प्रथम पुरस्कार। मुंशी प्रेमचंद की दर्जन भर रचनाओं (कहानी और उपन्यास) का नाट्यरूपांतर। 'उत्तर प्रदेश', ‘अहा ज़िन्दगी’, सोच-विचार' सहित अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा उत्तीर्ण 'वाणी’ प्रमाणपत्र प्राप्त उद्घोषिका। कविता संग्रह 'दिल दरवेश' और उर्दू भाषा में नज़्मों का संग्रह 'सदा-ए-सहर' प्रकाशित। नाटक संग्रह ‘एकल-युगल', 'पांच मौलिक नाटक' शीघ्र प्रकाश्य। कहानियों, कविताओं, ग़ज़लों और नज़्मों का निरंतर लेखन. हिन्दी-उर्दू अख़बारों, वेब पोर्टलों और ब्लॉग्स में लगातार प्रकाशन।