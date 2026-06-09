प्रत्यक्षा के उपन्यास शीशाघर पर राजीव कुमार का गहन पाठ

पुरानी इमारतों, स्मृतियों और इतिहास की परतों के बीच प्रत्यक्षा के उपन्यास ‘शीशाघर’ का संसार आकार लेता है।



हिंदी उपन्यास समीक्षा: प्रत्यक्षा का शीशाघर महज विभाजन, प्रेम और विस्थापन का आख्यान नहीं, यह स्मृति, इतिहास और मनुष्यता की उन दरारों का दस्तावेज़ है जिनमें एक युग नज़र आता है, मानो आप बनारस के घाटों को नाव मे बैठे एक-के-बाद-एक देखते बहे जा रहे हों - और यह मैं उपन्यास फिलहाल बिन-पढ़े, राजीव कुमार के इस विस्तृत व रोचक आलोचनात्मक पाठ को पढ़कर लिख रहा हूँ । ~ भरत तिवारी



शीशाघर: वक़्त, वजूद और विभाजन के पार एक मनुष्यता का आख्यान ~ राजीव कुमार प्रत्यक्षा का शीशाघर केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि समय की दरारों में रखे गए उन आईनों का घर है, जिनमें झाँकते ही वर्तमान की आकृतियाँ इतिहास की छायाओं से भर उठती हैं। पात्र, उनके जीवन मूल्य और हालात का विन्यास एकरेखकीय नहीं। यह रचना किसी सीधी रेखा पर नहीं चलती; यह समय के गलियारों में भटकती है, लौटती है, ठहरती है मानो स्मृति स्वयं कथा बनकर बह रही हो।

विभाजन: इतिहास नहीं, मनुष्यता की अंतर्धारा विभाजन इस उपन्यास में एक बड़ी घटना है; वह एक ‘अदृश्य पीड़ा’ है जो पात्रों के रक्त में बहती है। यहाँ 1947 कोई तारीख़ नहीं, बल्कि एक निरंतर जारी रहने वाली टूटन है; एक ऐसा विस्थापन जो भूगोल से अधिक मनुष्य के भीतर घटित होता है। लेखिका विभाजन को राजनीतिक आख्यान से उठाकर मानवीय त्रासदी में बदल देती हैं। यहाँ सवाल यह नहीं कि देश बँटा; सवाल यह है कि क्या मनुष्य अपने भीतर बचा रह पाया? प्रेम का प्रतिरोध: सीमाओं के विरुद्ध एक मौन विद्रोह इस उपन्यास का केन्द्रीय स्वर प्रेम है; पर वह रोमानी नहीं, बल्कि प्रतिरोधी प्रेम है। यह प्रेम धर्म, राष्ट्र, भूगोल और इतिहास के निर्मित खाँचों को अस्वीकार करता है। गुल, लिली, इक़बाल कुरैशी, सत्यकाम, समी और अमृत ये पात्र केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रेम के विविध व्याकरण हैं। वे प्रेम को ‘जीते’ नहीं, बल्कि उसे ‘वितरित’ करते हैं; मानो प्रेम उनके भीतर कोई निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत हो जिसे वे अगली पीढ़ियों को सौंपते चलते हैं। यह प्रेम किसी घोषणा में नहीं, बल्कि उनकी चुप्पियों, उनकी जिदों, उनकी असफलताओं में आकार लेता है।

संवेदना की संपूर्णता और भाषा की सजगता शीशाघर का सबसे सशक्त पक्ष इसकी स्त्री-दृष्टि है। यह दृष्टि केवल ‘स्त्री के अनुभव’ को नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक नई संवेदनात्मक संरचना में रखती है। यहाँ स्त्री केवल पीड़ित नहीं, बल्कि एक सृजक है; जो अपने ट्रॉमा को भटकन में नहीं, बल्कि भावात्मक विस्तार में बदल देती है। वह टूटती नहीं, बल्कि टूटन को अर्थ देती है। संबंधों में निकटता है, पर सुरक्षा नहीं; संवाद है, पर पूरा समझा जाना नहीं; इच्छा है, पर नियति उसे किसी और दिशा में मोड़ देती है। यही कारण है कि उपन्यास के पात्र अपने प्रेम से कम और अपने असफल प्रेम की प्रतिध्वनियों से अधिक बने दिखाई देते हैं। शीशाघर को पढ़ते हुए बार-बार यह अनुभव होता है कि प्रत्यक्षा समय को घड़ी से नहीं, अनुभव से मापती हैं। यहाँ अतीत बीत नहीं जाता; वह वर्तमान की त्वचा के नीचे जलता रहता है। एक गंध, एक कमरा, एक चेहरा, एक पुराना वाक्य; सब कुछ अचानक स्मृति का द्वार खोल देता है। यहाँ स्मृति में केवल निजी प्रेम नहीं, परिवार, जाति, स्त्री की असुरक्षा, सामाजिक विस्थापन, इतिहास की छाया, पुरखों की कब्रें, बिखर गए पिता और घर छूट जाने का सामूहिक दुख भी मौजूद है। शीशा इस उपन्यास का केंद्रीय रूपक है। शीशा दिखाता भी है और तोड़ता भी है। वह चेहरा लौटाता है, पर कभी पूरा नहीं लौटाता। उसमें जो दिखता है, वह वस्तु नहीं, उसका उलटा, उसका प्रतिबिंब, उसकी अस्थिर प्रतिछाया होता है। इसी तरह शीशाघर में जीवन अपने मूल रूप में नहीं, बल्कि स्मृतियों और टूटनों से होकर दिखाई देता है। पात्र अपने जीवन को सीधे नहीं जीते; वे उसे याद करते हैं, टालते हैं, छिपाते हैं, पुनः गढ़ते हैं और कभी-कभी अपने ही भीतर उससे बचते हैं। इस उपन्यास की संवेदना का एक बड़ा हिस्सा स्त्री-अनुभव की गहनता से जन्म लेता है। यहाँ स्त्री केवल कथा की पात्र नहीं है; वह स्मृति की वाहक, घर की संरक्षिका, संबंधों की घायल साक्षी और इतिहास की मौन आलोचक है। उसका दुख निजी होकर भी सामाजिक है। उसकी चाहत केवल प्रेम पाने की नहीं, अपने अस्तित्व को वैध ठहराने की चाहत है। शीशाघर इस स्त्री-अनुभव को करुणा से भरता है, पर उसे दया का विषय नहीं बनाता। वह स्त्री को टूटे हुए काँच की तरह दिखाता है; घायल, चमकदार, खतरनाक और सत्य को सबसे तीखे ढंग से परावर्तित करती हुई। लेखिका की भाषा इस उपन्यास में केवल वर्णन का माध्यम नहीं, वातावरण की रचना करती है। वह कहीं धीमे जलते दीपक की तरह है, कहीं बंद कमरे की धूल की तरह, कहीं पुराने आँगन में लौटती हुई हवा की तरह। उनकी भाषा में स्मृति की नमी है, पर भावुकता का अतिशय नहीं। वे दुख को सजाती नहीं, उसके भीतर की संरचना दिखाती हैं। यही कारण है कि शीशाघर का दुख पाठक पर अचानक नहीं गिरता; वह धीरे-धीरे भीतर उतरता है, जैसे काँच की महीन किरच त्वचा में चुपचाप धँसती चली जाए। शीशाघर उपन्यास उत्तर नहीं देता; वह टूटे हुए प्रश्नों का घर बनाता है। उसके भीतर प्रेम है, पर उसके साथ असंभवता भी है। घर है, पर उसके साथ पलायन भी है। स्मृति है, पर उसके साथ भूलने की असफल इच्छा भी है। पात्रों के जीवन में जो अधूरापन है, वही इस कृति की पूर्णता बन जाता है। शीशाघर एक ऐसा साहित्यिक काँच-घर है, जहाँ पाठक बाहर खड़ा होकर पात्रों को नहीं देखता; वह स्वयं भी उस पारदर्शी संरचना में प्रवेश कर जाता है। अचानक उसे लगता है कि ये दरारें केवल पात्रों की नहीं हैं। हर मनुष्य अपने भीतर एक शीशाघर लिए चलता है; कुछ कमरों में प्रेम की धूप बची रहती है, कुछ में इतिहास का अँधेरा, कुछ में घर की गंध, और कुछ में वे लोग, जिन्हें जीवन ने हमसे छीन लिया, पर स्मृति ने जाने नहीं दिया। यह उपन्यास हमारे समय का यथार्थ नहीं भी हो सकता पर यह उस यथार्थ की ‘इच्छा’ अवश्य है। यह उस संसार का स्वप्न है जहाँ मनुष्य अपने इतिहास से परिभाषित नहीं, बल्कि अपनी संवेदना से निर्मित होता है। आज के विखंडित, अविश्वासी और संकीर्ण समय में शीशाघर एक ‘साझे के स्वप्न’ की पुनर्स्थापना है। यह हमें कोफ्त और निराशा के बीच यह याद दिलाता है कि मनुष्यता अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई; वह अभी भी कुछ लोगों की नसों में बह रही है।

अवसाद की कथा के अवयव शीशाघर में प्रत्यक्षा प्रेम-कथा नहीं लिखतीं; वे प्रेम के बहाने इतिहास के चेहरे पर रखा हुआ वह पारदर्शी काँच दिखाती हैं, जिसके पीछे औपनिवेशिक सत्ता, स्त्री-देह, जातीय स्मृति और सामाजिक पतन एक साथ दिखाई देते हैं। भारतीय समाज की वह निर्मम संरचना है जहाँ स्त्री का जीवन पति की मृत्यु के साथ सामाजिक रूप से भी शोकग्रस्त कर दिया जाता था। उसके पुनर्विवाह का प्रयोग मुक्ति की सीधी कथा नहीं बनता; वह यूरोपीय पतनशीलता, औपनिवेशिक पुरुष-दृष्टि और भारतीय स्त्री की भविष्य-कामना के बीच फँसा हुआ एक जटिल सामाजिक दस्तावेज़ बन जाता है। बेंक्राफ्ट और हेनरी यहाँ सिर्फ़ पात्र नहीं, बल्कि क्षयग्रस्त औपनिवेशिक पुरुष सत्ता के प्रतीक हैं; वे सत्ता, वासना और नैतिक शिथिलता से बने हुए ऐसे पुरुष हैं जिनकी निजी दुर्बलताएँ बड़े इतिहास की दरारों को उजागर करती हैं। हेनरी का नाज़नीन के देह-व्यापार संसार में जाना और फिर अलकनंदा से विवाह करना, उपन्यास में प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक घटना के रूप में अंतरंगता की तरह आता है; एक ऐसी निकटता, जो किसी स्त्री के जीवन को बदल देती है, पर पुरुष को उसके यूरोपीय संसार में लौट जाने से रोकती नहीं। यहाँ अंतरंगता केवल दो व्यक्तियों के बीच का भावनात्मक या शारीरिक संबंध नहीं रह जाती, बल्कि एक सामाजिक घटना का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसके भीतर वर्ग, सत्ता, लिंग, इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों की जटिल अंतर्क्रियाएँ सक्रिय रहती हैं। लेखिका की बड़ी उपलब्धि यह है कि वे व्यभिचार, वासना और औपनिवेशिक अमर्यादा को केवल नैतिक टिप्पणी बनाकर नहीं छोड़तीं; वे दिखाती हैं कि एक वर्ग की ऐय्याशी दूसरे वर्ग की नियति, स्वप्न और मातृत्व तक को प्रभावित करती है। यूरोपीय आगमन ने ऐतिहासिक स्वांग रचा लेकिन यूरोपीय पलायन ने गहन सामाजिक आलोमहर्षक सामाजिक और पारिवारिक अवसाद को विरासत में भारतीय समाज को सौंपा। अलकनंदा का बच्चा इसीलिए सिर्फ़ बच्चा नहीं है; वह इतिहास की कोख में जन्मा हुआ वह प्रश्न है जिसे हेनरी और बेनक्रॉफ्ट “पारिवारिक असबाब ” कहकर छोड़ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ़, द्वितीय विश्वयुद्ध, यूरोपीय प्रभुत्व का बदलता नक्शा, भारत की आज़ादी और हिंदू-मुस्लिम तनाव ये सब कथा की पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसके भीतर बहती हुई ऐतिहासिक नसें हैं। उपन्यास यहाँ "micro-history of intimacy" रचता है जहाँ शयनकक्ष, कोठा, विवाह, गर्भ और पलायन, राष्ट्रों और साम्राज्यों की राजनीति से जुड़ जाते हैं। शीशाघर का सौंदर्य इसी पारदर्शिता में है। यह घर काँच का है सब कुछ दिखता है, पर कोई भी पूरी तरह पकड़ा नहीं जाता। अलकनंदा उसमें स्त्री की तरह नहीं, इतिहास की घायल रोशनी की तरह खड़ी है; और प्रत्यक्षा सिद्ध करती हैं कि महान उपन्यास वही होता है जहाँ निजी देह पर समय की पूरी सभ्यता लिखी हुई मिलती है। अलकनंदा अपने पुत्र विलियम के साथ छूट जाती हैं हिंदुस्तान में। हेनरी और बेनक्राफ्ट लौट जाते हैं लंदन भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म होते ही। लेखिका हेनरी के प्यार को लौटाने के बाद बयान करती हैं और अलकनंदा की त्रासदी जीते जी।

“तकनीकी-कथात्मक तीव्रता” या “प्रक्रियात्मक यथार्थवाद" इस उपन्यास में इक़बाल केवल एक पात्र नहीं रह जाता, वह धीरे-धीरे भारतीय वायुसेना की सामूहिक स्मृति, युद्ध-कथा और पौरुषपूर्ण मिथक का सम्मिलित रूप बन जाता है। लेखिका ने जिस सूक्ष्मता से उसके वैमानिकी कौशल, उसकी उड़ानों, उसके युद्धक निर्णयों और उसकी तकनीकी दक्षता का विस्तारपूर्ण चित्रण किया है, वह हिंदी कथा-साहित्य में विरल दिखाई देता है। इक़बाल के चारों ओर उपस्थित आकर्षण केवल उसकी बहादुरी का परिणाम नहीं, बल्कि उस “आकाशीय प्रभुत्व” का परिणाम है जिसे उपन्यासकार ने भाषा में रूपांतरित कर दिया है। वायुसेना के भीतर उसके अनुयायियों का होना, लोगों का उसके निकट आने की आकांक्षा रखना; यह सब मिलकर उसे एक जीवित किंवदंती में बदल देता है। “फाल्कन” और “शैडो” जैसी उपाधियाँ केवल विशेषण नहीं हैं; वे उस सामूहिक सम्मोहन के प्रतीक हैं जहाँ युद्धक दक्षता लोककथा का रूप लेने लगती है। इस उपन्यास में इक़बाल केवल एक पात्र नहीं रह जाता, वह धीरे-धीरे भारतीय वायुसेना की सामूहिक स्मृति, युद्ध-कथा और पौरुषपूर्ण मिथक का सम्मिलित रूप बन जाता है। लेखिका ने जिस सूक्ष्मता से उसके वैमानिकी कौशल, उसकी उड़ानों, उसके युद्धक निर्णयों और उसकी तकनीकी दक्षता का विस्तारपूर्ण चित्रण किया है, वह हिंदी कथा-साहित्य में विरल दिखाई देता है। इक़बाल के चारों ओर उपस्थित आकर्षण केवल उसकी बहादुरी का परिणाम नहीं, बल्कि उस “आकाशीय प्रभुत्व” का परिणाम है जिसे उपन्यासकार ने भाषा में रूपांतरित कर दिया है। वायुसेना के भीतर उसके अनुयायियों का होना, लोगों का उसके निकट आने की आकांक्षा रखना; यह सब मिलकर उसे एक जीवित किंवदंती में बदल देता है। “फाल्कन” और “शैडो” जैसी उपाधियाँ केवल विशेषण नहीं हैं; वे उस सामूहिक सम्मोहन के प्रतीक हैं जहाँ युद्धक दक्षता लोककथा का रूप लेने लगती है।

1971 के युद्ध में इक़बाल का पाकिस्तान की सीमा के भीतर गहरे प्रवेश करना, शत्रु के हमले में घायल होना और फिर अपनी सीमा में लौट आना; यह प्रसंग केवल वीरता का आख्यान नहीं बनता, बल्कि युद्ध के मनोवैज्ञानिक दबाव, हवाई युद्धजनित थकान और जीवित रहने की प्रवृत्ति का भी तीखा दस्तावेज़ बन जाता है। लेखिका यहाँ युद्ध को राष्ट्रवादी शोर में नहीं बदलतीं; वे उसे मनुष्य की कौशल-सीमा और मृत्यु के निकट अनुभव की तरह प्रस्तुत करती हैं।

विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि लेखिका तकनीकी विवरणों को भावनात्मक संरचना में रूपांतरित कर देती हैं। हिंदी कथा-साहित्य में प्रायः तकनीक और संवेदना दो अलग क्षेत्रों की तरह उपस्थित रहे हैं, परंतु प्रत्यक्षा उन्हें एक-दूसरे में विलीन कर देती हैं। यही कारण है कि इक़बाल का चरित्र अधिक पौरुषपूर्ण, अधिक आकर्षक और अधिक स्मरणीय बनकर उभरता है। उसका पौरुष केवल शारीरिक दुस्साहस से निर्मित नहीं होता, बल्कि “जोखिम को नियंत्रित करने की क्षमता” से निर्मित होता है। वह युद्ध के भीतर भी सूक्ष्म सटीकता का कलाकार है। उसकी उड़ानें शक्ति-प्रदर्शन नहीं, बल्कि संयोजित गतिन्यास बन जाती हैं।

आलोचनात्मक स्तर पर देखें तो उपन्यासकार की यह शैली “तकनीकी-कथात्मक तीव्रता” कही जा सकती है। विश्व साहित्य में इसे कुछ हद तक “प्रक्रियात्मक यथार्थवाद” अथवा “सैन्य प्रक्रियात्मक कथा-साहित्य” की परंपरा से जोड़ा जा सकता है, जहाँ लेखक किसी विशिष्ट कौशल, पेशे या तकनीकी दुनिया की बारीकियों में गहराई से उतरकर कथा का तनाव निर्मित करता है। इस प्रक्रिया में इक़बाल का चरित्र यथार्थ और मिथक के बीच खड़ा दिखाई देता है; एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानियाँ वायुसेना के गलियारों से निकलकर लोककथाओं में बदल जाती हैं। यही वह बिंदु है जहाँ यह उपन्यास केवल युद्धकथा नहीं रह जाता, बल्कि “वीरता के निर्माण” और “पुरुष मिथक की सामाजिक संरचना” का गहरा अध्ययन बन जाता है।





इतिहास की पार्श्वगत संरचना

शीशाघर में आधुनिक ब्रिटिश भारत का इतिहास केवल पृष्ठभूमि नहीं बनता, बल्कि वह एक ऐसे टूटते हुए सभ्यतागत दर्पण की तरह उपस्थित होता है जिसमें भारतीय रियासतों का क्षय, औपनिवेशिक सत्ता की संरचना और भारतीय समाज का संक्रमणकाल एक साथ प्रतिबिंबित होने लगता है। लेखिका जिस तीव्रता से इतिहास के भीतर प्रवेश करती हैं और फिर उसी तीव्रता से उससे बाहर निकल आती हैं, वह इस उपन्यास की एक अत्यंत विशिष्ट कथात्मक संरचना निर्मित करता है। यहाँ इतिहास किसी अकादमिक विस्तार का विषय नहीं, बल्कि पात्रों की नियति के ऊपर से गुज़रती हुई एक बेचैन छाया है।

रियासतों के पतन का चित्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रत्यक्षा उन राजसी संरचनाओं को किसी रोमानी वैभव के साथ नहीं देखतीं; वे उन्हें क्षयग्रस्त सत्ता, टूटते आत्मविश्वास और औपनिवेशिक हस्तक्षेप से जर्जर होती मानसिकता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। महलों की दीवारों के भीतर उपस्थित जड़ता, सामंती ठहराव और बदलते समय के प्रति असमर्थता; ये सब मिलकर एक ऐसे “सभ्यतागत अवसाद” का निर्माण करते हैं जहाँ इतिहास स्वयं अपने वैभव के अवशेषों पर खड़ा दिखाई देता है। लेखिका की दृष्टि यहाँ केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि गहरे समाज-मनोवैज्ञानिक स्तर पर सक्रिय है।

रियासतें केवल भूगोल से नहीं गईं; वे अपने साथ अपना ओज, तबोताब, वैभव और वैधता का सम्मोहन भी ले गईं। वे हाथियों की पदचाप, दीवानखानों की गूँज, झिलमिलाते झूमरों की रोशनी और वंशगत गौरव के उन आख्यानों को भी अपने साथ बहा ले गईं, जिन पर पीढ़ियों ने अपने अस्तित्व का अर्थ निर्मित किया था। उनके साथ आधिक्य की भाषा, प्रचुरता की लय और कृत्रिम मानवीय पराक्रम की वे असंख्य गाथाएँ भी विलुप्त हुईं, जिनमें सत्ता स्वयं को इतिहास से बड़ा सिद्ध करना चाहती थी।

किन्तु रियासतें पूरी तरह कभी नहीं जातीं। वे अपने पीछे महलों के खंडहरों से अधिक मानसिक प्रतिध्वनियाँ छोड़ जाती हैं। टूटे हुए मेहराबों, सूने प्रांगणों और जर्जर दीवारों से कहीं अधिक टिकाऊ होती है उनकी स्मृति। समय साम्राज्यों को ध्वस्त कर सकता है, पर उनके वैभव की छाया मनुष्य की चेतना में लंबे समय तक बनी रहती है। इसीलिए रियासतों का अवसान केवल राजनीतिक घटना नहीं था; वह एक मनोवैज्ञानिक भूकंप भी था।

किन्तु आलोचनात्मक स्तर पर देखें तो उपन्यास का एक अत्यंत रोचक पक्ष यह है कि प्रेस एक्ट, रेग्युलेटिंग एक्ट, होमरूल लीग आंदोलन और भारतीय परिदृश्य पर गांधी के आगमन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख अत्यंत तीव्र गति से आता है। लेखिका इन घटनाओं के भीतर रुककर उनका विस्तार नहीं करतीं। वे उन्हें लगभग “इतिहास की चमकती हुई झलकियों” की तरह प्रस्तुत करती हैं। पहली दृष्टि में यह कथात्मक अधैर्य प्रतीत हो सकता है, किंतु गहराई से देखें तो यह लेखिका की एक सचेत कथात्मक रणनीति है। जिन वर्षों में ये घटनाएँ घट रही हैं, उन वर्षों में उपन्यास के पात्र अभी अपने निर्णायक आत्म-संघर्षों और आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया में नहीं पहुँचे हैं।

इसी बिंदु पर उपन्यासकार की कथा-शैली “इतिहास की पार्श्वगत संरचना” निर्मित करती है। यह वह तकनीक है जहाँ इतिहास को केंद्रीय आख्यान नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे पात्रों के मानस और सामाजिक परिवेश के पीछे एक निरंतर गतिशील परत की तरह रखा जाता है। पश्चिमी आलोचना में इसे “बैकग्राउंडेड हिस्टोरिसिटी” अथवा “पेरिफेरल हिस्टॉरिकल नैरेशन” जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जा सकता है। शीशाघर में इतिहास अपने विराट विस्तार में उपस्थित होते हुए भी पात्रों पर हावी नहीं होता। यही कारण है कि कथा अपने भावनात्मक और मनोलोवैज्ञानिक केंद्र को बचाए रखती है।

प्रत्यक्षा की एक शक्ति यह है कि वे इतिहास को सूचना नहीं बनने देतीं। उनके यहाँ गांधी का आगमन केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय मानस में प्रवेश करती हुई नैतिक बेचैनी का संकेत है। होमरूल आंदोलन केवल संगठनात्मक संघर्ष नहीं, बल्कि औपनिवेशिक अधीनता के भीतर जन्म लेती आत्म-स्मृति का कंपन है। किंतु लेखिका इन घटनाओं को विस्तार देने के बजाय उन्हें कथा की सतह पर तीव्र रेखाओं की तरह अंकित करती चलती हैं। इतिहास संदर्भ में है, जीवन विस्तार में। जीवन के विस्तार के निरूपण की प्रक्रिया में उपन्यास एक प्रकार की “त्वरित ऐतिहासिक चेतना” अर्जित करता है, जहाँ समय ठहरता नहीं, बहता है; और पाठक को इतिहास के भीतर नहीं, इतिहास के बहाव के भीतर रखा जाता है।

लेखिका यहाँ पतन को किसी ऐतिहासिक सूचना की तरह नहीं, बल्कि “घर के भीतर उतरती हुई वीरानी” की तरह रचता है। हवेली की दीवारों पर जमी काई दरअसल समय की वह नमी है जिसने सामंती गौरव की चमक को भीतर से सड़ा दिया है। पहले जिन ड्योढ़ियों से फ़रमान निकलते थे, वहाँ अब आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक भय और वंश बचाने की बेचैनी का सन्नाटा है। अंग्रेज़ी शासन की राजस्व नीतियों स्थायी बंदोबस्त, बढ़ते लगान और प्रशासनिक पुनर्संरचना; ने ज़मींदारों को धीरे-धीरे केवल “राजस्व-संग्रहकर्ता” बनाकर छोड़ दिया। सत्ता का वास्तविक केंद्र कलकत्ता, इलाहाबाद और दिल्ली जैसे औपनिवेशिक प्रशासनिक नगरों में चला गया। नवाब और तालुकेदार अपने ही इलाक़ों में प्रतीकात्मक अवशेष बनते गए।

रसूलन बेगम का बच्चों को देखकर बलाएँ लेना इस पूरे क्षयग्रस्त संसार का सबसे त्रासद दृश्य बन जाता है। उनके भीतर अभी भी वंश के पुनर्जीवन का भ्रम जीवित है: “ये बचे रहेंगे तो फिर सब बन जायेगा।” यही सामंती मानसिकता का अंतिम प्रतिरोध है। इतिहास जब किसी सत्ता को समाप्त करता है, तब वह पहले उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ता है, फिर उसके सामाजिक गठजोड़, और अंततः उसके भविष्य पर विश्वास को। रसूलन बेगम उस टूटते विश्वास की अंतिम संरक्षिका हैं।

आलोचनात्मक स्तर पर देखें तो यह चित्रण “सामंती अवसान का आंतरिक यथार्थवाद” निर्मित करता है। यहाँ लेखक बाहरी राजनीतिक घटनाओं की जगह पतन की घरेलू संरचना को पकड़ता है। यह तकनीक हिंदी-उर्दू कथा परंपरा में अत्यंत प्रभावशाली रही है, जहाँ ढहती हवेलियाँ केवल इमारतें नहीं, बल्कि विघटित होती सभ्यताओं के रूपक बन जाती हैं। काई लगी दीवारें यहाँ इतिहास की सबसे तीखी आलोचना बन जाती हैं; क्योंकि साम्राज्य पहले महलों को नहीं गिराते, वे उनके भीतर बसे आत्मविश्वास को चुपचाप नष्ट कर देते हैं।

अंग्रेज़ी राज प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव हर दृश्य में व्याप्त है। यही इस लेखन की सबसे बड़ी साहित्यिक शक्ति है। औपनिवेशिक सत्ता यहाँ सैनिक बूटों से नहीं, बल्कि बदलती हुई प्रशासनिक संरचना, टूटती हुई ज़मींदारी अर्थव्यवस्था और विद्रोही होती रैयत के रूप में दिखाई देती है। परिणामतः हवेली का ढहना केवल एक घर का ढहना नहीं रह जाता; वह भारतीय नवाबी संस्कृति के उस लंबे सांध्यकाल का दृश्य बन जाता है जहाँ रौनक पहले स्मृति बनती है, फिर स्मृति भी धीरे-धीरे धूल में बदल जाती है।





आघात स्मृति का मनोवैज्ञानिक स्थापत्य

उपन्यास में इक़बाल क़ुरैशी की यात्रा बाहर से जितनी स्थिर दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही भूकंपीय है। वह जीवन के विश्राम-काल में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि स्मृतियों से लगातार घिरा हुआ एक घायल योद्धा है। उसकी शांति पर अतीत बार-बार छापा मारता है। स्मृतियाँ उसके पास विनम्र अतिथि की तरह नहीं आतीं; वे रात के अँधेरे में खुलती खिड़की से भीतर घुसती हैं और उसके मन के कमरे में पुरानी धूल, रक्त, धुआँ और अधूरे स्पर्श की गंध भर देती हैं।

इक़बाल के भीतर क़ुरैशी वंश की स्मृति भी एक विचित्र आत्म-गौरव और अनिश्चित श्रद्धा रचती है। अरब से मध्य एशिया, अफ़ग़ानिस्तान और फिर मुग़ल भारत तक आते हुए वंश की कल्पित यात्रा उसके भीतर केवल इतिहास नहीं बनाती, बल्कि एक विरासतगत आत्म-छाया निर्मित करती है। वह अपने रक्त में कई भूगोलों की रेत, कई सल्तनतों की थकान और कई विस्थापनों की धूल महसूस करता है। लेखिका यहाँ वंशावली को नायक की श्रेष्ठता का औज़ार नहीं बनातीं; वे उसे स्मृति की एक अस्थिर सुरंग बना देती हैं, जहाँ मनुष्य अपने मूल को खोजते-खोजते और अधिक अकेला हो जाता है।

उसके वायुसेना के दिन, युद्ध की घटनाएँ, घायल शरीर, असफल निष्कर्ष और अनकहे परिणाम उसके भीतर एक भारी मानसिक भूगोल बना देते हैं। युद्ध उसके लिए समाप्त घटना नहीं है; वह मन के भीतर चलता रहने वाला पुनरावर्ती आकाश है। लड़ाकू विमान की गर्जना, जलते ईंधन की गंध, धातु की काँपती देह, घायल साथियों की आवाज़, और दुर्घटनाओं की अचानक खुलती हुई दरारें; ये सब उसके मानस में स्थायी कब्ज़ा जमा चुके हैं। लेखिका युद्धोत्तर मनःस्थिति को केवल उदासी नहीं बनातीं; वे उसे मनोवैज्ञानिक अवशेषों, युद्ध-आघात, स्मृति-आक्रमण और अस्तित्वगत थकान की जटिल संरचना में बदल देती हैं।

इसीलिए इक़बाल की स्थिति को मात्र विषाद कहना भूल होगी। उसके जीवन में कई स्त्रियाँ आती हैं, पर रूनी का स्थान सबसे गहरा और लंबी छाया वाला है। संबंध यहाँ प्रेम-कथा के रूप में नहीं आते; वे मनोविश्लेषण की खुलती हुई फाइलों की तरह आते हैं। हर स्त्री उसके भीतर किसी खोए हुए समय, किसी अधूरे निर्णय, किसी भटके हुए स्पर्श और किसी स्थगित अपराधबोध को जगा देती है। सुगंधित क्षण बीत चुके हैं, पर उनकी गंध अब भी मन में बसी है; और यही गंध कई बार यातना बन जाती है।

उपन्यासकार की लेखकीय शक्ति इस बात में है कि वे बाहरी सौंदर्य और भीतरी विघटन को साथ रखती हैं। कमरे में दोपहर की धूप आती है, रात में चाँद खिड़की पर उतरता है, बाहर फूल खिलते हैं, रातरानी की गंध हवा में तैरती है; लेकिन इक़बाल का मन इन दृश्यों में टिक नहीं पाता। जीवन बाहर से पुष्पित है, भीतर से शापित। प्रकृति उसे सांत्वना नहीं देती; वह केवल यह याद दिलाती है कि सौंदर्य भी उस मनुष्य को नहीं बचा सकता जिसके भीतर दुर्घटनाएँ अपना गुप्त खेल खेल रही हों। प्रत्यक्षा पात्र को घटना से नहीं, घटना के बाद बचे हुए मानसिक मलबे से निर्मित करती हैं। यह लेखन युद्धोत्तर मानसिक क्षति, स्मृति की अनैच्छिक वापसी, संबंधों की मनोविश्लेषणात्मक परतों और शरीर-मन के टूटे हुए समन्वय को गहरे ढंग से पढ़ता है। रेहाना या रूनी जैसे पात्र के माध्यम से लेखिका इक़बाल के व्यक्तित्व का केवल सामाजिक परिचय नहीं देतीं, बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक विच्छेदन करती हैं। वे उसके भीतर छिपे भय, आकर्षण, अपराध - बोध, विरक्ति और स्मृति-दंश को अलग-अलग रोशनी में रखती हैं।

यही कारण है कि शीशाघर में इक़बाल क़ुरैशी एक साधारण युद्ध-नायक नहीं रह जाता। वह क्षतिग्रस्त वीरता का दस्तावेज़ बनता है। एक ऐसा मनुष्य जिसके पदक चमकते हैं, पर भीतर की धातु जंग खा चुकी है। लेखिका उसे न तो पूर्ण नायक बनाती हैं, न पूर्ण पीड़ित। वे उसे उस कठिन मानवीय क्षेत्र में रखती हैं जहाँ शौर्य और टूटन, प्रेम और अपराधबोध, इतिहास और निजी स्मृति, धूप और अँधेरा; सब एक साथ सांस लेते हैं। यही इस चरित्र की गहराई है और यही लेखिका की कथा-कला की असाधारण उपलब्धि।





बहुस्तरीय विरासत-आख्यान

उपन्यास में अलग-अलग जीवन-कथाएँ अंततः एक ही सामूहिक करुणा में आकर मिलती हैं। अलकनंदा की अनसुनी प्रार्थनाएँ, हेनरी का खो जाना, विल्ली का विस्थापन, लिज़ी का टूटता साथ, रूनी का इक़बाल से दूर हो जाना; ये सब घटनाएँ अलग-अलग त्रासदियाँ नहीं हैं; ये इतिहास की लंबी छाया में जीते मनुष्यों की नियति हैं। लेखिका यहाँ दुख को घटना नहीं बनातीं, उसे विरासत बना देती हैं।

अलकनंदा का चरित्र विशेष रूप से पाठक के भीतर गहरी उदासी छोड़ता है। वह केवल विधवा, पत्नी या माँ नहीं है; वह उस स्त्री का रूपक है जिसे इतिहास बार-बार उपयोग में लाता है और फिर कथा से बाहर कर देता है। हेनरी के साथ उसका संबंध उपनिवेश, देह, प्रेम और असमान सत्ता-संबंधों की उलझी हुई भूमि पर खड़ा है। विल्ली के रूप में उसका भविष्य भी स्थिर नहीं होता; वह भी विस्थापन, टूटन और अस्थायित्व की आग में चला जाता है। यहीं लेखिका की विजय है; अलकनंदा कहानी से हटती है, पर पाठक के भीतर बनी रहती है।

हेनरी का घर, वीपिंग विला या विलो, अंततः इक़बाल की विरासत में चला आता है। यह केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं, बल्कि स्मृतियों का असमान उत्तराधिकार है। अलकनंदा की पीड़ा, हेनरी की स्मृति, विल्ली का विस्थापन और इक़बाल का युद्धोत्तर अकेलापन; सब एक ही मकान की दीवारों में जमा हो जाते हैं। घर यहाँ घर नहीं रह जाता; वह इतिहास का जीवित तहख़ाना बन जाता है।

नूर मंज़िल इसी अर्थ में उपन्यास का एक बड़ा रूपक है। वह यूटोपिया भी है और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी। इक़बाल दुर्घटना के बाद वहीं ठहरता है, और उसकी वृद्धि, टूटन तथा पुनर्गठन इसी विशाल घर की निगरानी में घटित होते हैं। नूर मंज़िल में कई कहानियाँ साथ-साथ साँस लेती हैं; जैसे एक ही छत के नीचे समय की अलग-अलग नस्लें पल रही हों। दिलारा बेगम उर्फ़ लिली बार्टन, उसका बेटा सैम, टेड का अमेरिका चले जाना; ये प्रसंग कथा में ठंडे किन्तु निर्णायक मोड़ लाते हैं।

प्रत्यक्षा के लेखन में यह शक्ति है कि वे बिखरी हुई कहानियों को एक केंद्रीय करुणा में बाँध देती हैं। उनके यहाँ समाज लगातार बदल रहा है; औपनिवेशिकता से उत्तर-औपनिवेशि -कता तक, नवाबी अवशेषों से आधुनिक विस्थापन तक, रिश्तों की स्थिरता से भावनात्मक अस्थायित्व तक। मगर कथानक टूटता नहीं। एक दर्द, एक कसक युगों बाद अपने बिछुड़े रेशों को खोज लेता है। वह अनेक दिशाओं में फैलते हुए भी एक ही शोक-संगीत रचता है।

यहां घर, संबंध, स्मृति और इतिहास एक-दूसरे के उत्तराधिकारी बनते हैं। पात्र अपनी नियति अकेले नहीं जीते; वे उन लोगों की अधूरी कहानियाँ भी ढोते हैं जो उनसे पहले जा चुके हैं। शीशाघर इसी कारण केवल व्यक्तियों की कथा नहीं, बल्कि इतिहास की छाया में टूटते परिवारों, बदलती पहचान और अनवरत विस्थापन का गहन मानवीय दस्तावेज़ बन जाता है।





वातावरणात्मक इतिहास-लेखन (Atmospheric Historicity)

प्रत्यक्षा के शीशाघर में नूर मंज़िल और वीपिंग विलो केवल हवेलियाँ नहीं हैं; वे समय की ऐसी जीवित संरचनाएँ हैं जिनकी दीवारों में इतिहास की थकी हुई साँसें अब भी कैद हैं। पहली दृष्टि में उनका वैभव, उनका स्थापत्य, उनकी पुरानी शानो-शौकत पाठक को आकर्षित करती है, किंतु धीरे-धीरे स्पष्ट होता है कि लेखिका का उद्देश्य वैभव का उत्सव रचना नहीं, बल्कि “वैभव के क्षय का मनोवैज्ञानिक स्थापत्य” निर्मित करना है। यही कारण है कि इन हवेलियों की भव्यता अंततः उदासी में बदल जाती है।

उपन्यासकार की लेखकीय दृष्टि का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वे स्मृति को केवल अतीत का पुनर्स्मरण नहीं रहने देतीं; वह एक वातावरण बन जाती है। नूर मंज़िल और वीपिंग विलो में प्रवेश करते ही पाठक को लगता है कि वह किसी घर में नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के अधूरे जीवनों के भीतर प्रवेश कर रहा है। कुछ देर तक हवेलियों की रोशनी, बरामदे, पुराने फर्नीचर, तस्वीरें और पुरखों की छायाएँ एक सांस्कृतिक ऐश्वर्य का भ्रम रचती हैं, पर अचानक कथा के भीतर एक गहरी उदासी उतरने लगती है। पाठक को एहसास होता है कि इस वैभव के अधिकांश लोग अब यहाँ नहीं हैं; कोई डबलिन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई पाकिस्तान, और कुछ लोग इतिहास की धूल में हमेशा के लिए गुम हो गए।

यहीं प्रत्यक्षा का लेखन “अनुपस्थित उपस्थिति” का सौंदर्यशास्त्र रचता है। हवेली में लोग कम हैं, उनकी स्मृतियाँ अधिक। घर आबाद नहीं, स्मृतियों से प्रेतग्रस्त है। पाठक जब नूर मंज़िल को देखता है तो उसे दीवारों से अधिक उन लोगों की अनुपस्थिति दिखाई देती है जो कभी यहाँ रहते थे। यही कारण है कि वैभव अचानक टूट जाता है और सामने केवल कुछ अवशेष, कुछ टूटे हुए पुरुष, कुछ आधी उम्र जी चुकी स्त्रियाँ और समय से घायल आत्माएँ बचती हैं।

इसी बिंदु पर उपन्यास की वे पंक्तियाँ असाधारण साहित्यिक अर्थ ग्रहण करती हैं:

फिर चाहे कितनी बड़ी होती गई वो सपना मेरे भीतर पलता रहा, कभी बिसराया नहीं। जैसे महबूबपुर की वो ढलती हवेली, अमराई, वो कब्रिस्तान जहाँ पुरखे दफन... और शहर वाली नूरमंजिल… शायद बाजी रूनी और लिली से कहीं ज्यादा मैं महबूबपुर और नूरमंजिल की थी… इस तरह उनकी असल वारिस मैं ही रही।

इन पंक्तियों में “वारिस” शब्द केवल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं है; यह स्मृति, मिट्टी, विघटन और सांस्कृतिक अस्मिता का उत्तराधिकार है। लेखिका यहाँ इतिहास को किसी राजनीतिक पाठ की तरह नहीं पढ़तीं; वे उसे मनुष्य के भीतर बसे हुए भूगोल की तरह पढ़ती हैं। महबूबपुर, नूर मंज़िल, कब्रिस्तान, उर्स, अमराई; ये सब मिलकर एक “स्मृति-मानचित्र” बनाते हैं जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को जगहों के माध्यम से पहचानता है।

जब वह लिखती हैं:

जब दादी और उनके भाई बहन पाकिस्तान चले गए… महबूबपुर उजाड़ हो चुका था… आधे से ज्यादा मुसलमान बाशिंदे पाकिस्तान रवाना हो गए थे…

तो विभाजन यहाँ रक्तरंजित राजनीतिक घटना के रूप में नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे खाली होते घरों, टूटते खानदानों और उजड़ते मुहल्लों की खामोश त्रासदी बनकर आता है।

आलोचनात्मक भाषा में इसे “वातावरणात्मक इतिहास-लेखन” (Atmospheric Historicity) कहा जा सकता है। यह वह तकनीक है जिसमें लेखक इतिहास को प्रत्यक्ष विवरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसकी अनुभूति को कथा के परिवेश, वस्तुओं, स्थापत्य, गंध, स्मृतियों और मौन के माध्यम से निर्मित करता है। प्रत्यक्षा की शैली में यह कला अत्यंत विकसित रूप में दिखाई देती है। वे कालक्रम देती हैं, दुरूह और विशद ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत देती हैं, एक व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भों को छूकर गुजरती है पर उनमें उतरती नहीं; क्योंकि उनका उद्देश्य इतिहास की व्याख्या करना नहीं, इतिहास की उपस्थिति में गुजरे किरदारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव रचना है।

वीपिंग विलो और इक़बाल-विलियम की कथा इसी तकनीक की चरम परिणति है। द्वितीय विश्वयुद्ध, विभाजन और स्वतंत्र भारत के बाद की बदलती सामाजिक संरचनाएँ इस घर की दीवारों पर अदृश्य दरारों की तरह मौजूद हैं। घर अब केवल वास्तु नहीं रह जाता; वह इतिहास का थका हुआ शरीर बन जाता है। एक प्रसंग में विली अपने घर वीपिंग विलो लौटता है।

सामने की दीवार पर बैंगनी फूल खिलते और मौसम में कठगुलाब। बाहर बैठो तो खुशबू ही खूशबू। और म्यूजिक रूम में वो पियानो जो पापा बजाते, बाद में माँ यूँ ही और मैं खेल-खेल में और फायर प्लेस के ऊपर पेंटिंग जिसमें प्यार कुत्ता रोवर और पापा।

प्रत्यक्षा की बड़ी उपलब्धि यह है कि वे “स्थान” को चरित्र में बदल देती हैं। नूर मंज़िल और वीपिंग विलो बोलते नहीं, फिर भी वे कथा के सबसे गहरे वक्ता हैं। वे अपने भीतर पीढ़ियों की हँसी, प्रेम, बिछोह, पलायन और मृत्यु को संचित रखते हैं। यही कारण है कि शीशाघर पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि वह किसी उपन्यास से अधिक “स्मृतियों के साम्राज्य” में चल रहा है — जहाँ इतिहास सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दीवार, हर बंद कमरा, हर ढलती रोशनी और हर खामोशी में उसकी थकी हुई प्रतिध्वनि सुनाई देती रहती है।





प्रेम और घर: अव्यक्त भावनात्मक विन्यास

प्रत्यक्षा के यहाँ प्रेम कभी पूर्ण उद्घोष की तरह नहीं आता; वह आधे बोले वाक्य, रुकी हुई दृष्टि, दबे हुए प्रश्न और छूट चुके घरों की नमी में मौजूद रहता है। यह उपन्यास प्रेम को प्राप्ति की कथा नहीं बनाता, बल्कि उस अनंत “जो हो सकता था” की त्रासदी बनाता है, जो मनुष्य के भीतर उम्र भर एक अधबना घर बनाकर रहता है।

इक़बाल, रूनी और लिली के प्रसंग में प्रेम एक घोषित संबंध नहीं, बल्कि अव्यक्त भावनात्मक विन्यास है; एक ऐसा भावनात्मक स्थापत्य, जिसकी दीवारें हैं, दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ हैं, पर कोई भीतर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। जब पाठ में आता है : “अगर इक़बाल कुछ कहते तो क्या कुछ कह सकने की दुनिया बनती?”; तो यह केवल लिली का प्रश्न नहीं रह जाता; यह पूरे उपन्यास का केंद्रीय प्रेम-दर्शन बन जाता है। प्रेम यहाँ घटता नहीं, स्थगित रहता है। वह निर्णय की कमी से नहीं, जीवन की जटिल नैतिकताओं, रिश्तों की परतों और घर की स्मृति से घायल होता है।

रूनी का दुबई जाना और फिर वहीं की हो जाना केवल भौगोलिक प्रवास नहीं है। वह उस स्त्री की नियति है जो प्रेम, गृहस्थी और स्मृति के बीच कहीं स्थगित रह जाती है। “बाजी रूनी इतने सालों के खुशहाल जीवन के बाद भी एक कसक थी”; यह पंक्ति बताती है कि सुख भी स्मृति को पूरी तरह पराजित नहीं कर सकता। बाहर से जीवन व्यवस्थित हो सकता है, पर भीतर इकबाल को भूली नहीं, कोई पुराना नाम, कोई पुराना प्रमोशन, कोई पुराना तबादला, कोई पुरानी रिहाइश अब भी मन में उजाला करती रहती है। यही प्रत्यक्षा की प्रेम-दृष्टि है; प्रेम कई बार साथ रहने में नहीं, दूर से खबर रखने में जीवित रहता है।

लिली का इक़बाल को लेकर प्रश्न: “क्या इक़बाल ने कभी प्रेम किया? क्या मैं अब भी उससे प्रेम करती हूँ?”; उपन्यास को गहरे मनोवैज्ञानिक भावनात्मक परिदृश्य में ले जाता है। प्रेम यहाँ पक्षी की तरह है; दिखता है, उड़ता है, छूट जाता है, फिर भी उसकी छाया लंबे समय तक ज़मीन पर बनी रहती है। “कौन-सा पक्षी है जिसे प्रेम कहते हैं?” यह प्रश्न जितना निजी है, उतना ही दार्शनिक। लेखिका प्रेम को रोमानी चमक से मुक्त कर देती हैं; वह प्रेम को स्मृति, अपराधबोध, झिझक, आत्मसंयम और खोये हुए घर की मिली-जुली पीड़ा बना देती हैं।

गुल अफ़शां का इक़बाल को महबूबपुर बुलाना भी केवल बुलावा नहीं है। वह स्थान, स्मृति और व्यक्ति के बीच टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने की कोशिश है। जो कुछ अंदर पलता रहा समय की यादृच्छिक सीमा के पार अगर उसे मिलकर अनुभूत किया जाये तो तुरपाई की जा सकती है। महबूबपुर यहाँ भूगोल नहीं, आत्मा का स्मृति ग्रस्त घर है। घर वह जगह है जहाँ लोग केवल रहते नहीं, एक-दूसरे के भीतर देखे जाते हैं। इसीलिए शीशाघर का विचार इतना मार्मिक है; क्या हम सचमुच काँच के घर में रहते हैं, जहाँ सब कुछ पारदर्शी है? या जीवन भर हम ऐसे घर की तलाश करते रहते हैं जहाँ कोई हमारी साँसों की बारीक ध्वनि भी सुन सके? हम अपने घर में अपनी सम्पूर्णता में क्यों न दिखें। अगर समय और हालात ने अस्मिताएं छलनी की हैं तो इसे अपने ही टूट गए हिस्से को दिखाएं क्यों नहीं। वह भी तो युगों से सहलाकर अपने हरे ज़ख्मों के साथ जी रहा है।

नूर मंज़िल, महबूबपुर और वीपिंग विलो; ये सब घर नहीं, स्मृति के पात्र हैं। इनके भीतर प्रेम अधूरा है, वंश बिखरा हुआ है, लोग परदेस चले गए हैं, रिश्ते नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पर पुराने घरों की मिट्टी अब भी उन्हें भीतर से पुकारती है। लेखिका का कमाल यही है कि वे घर को दीवारों से नहीं, अनुपस्थित लोगों से बनाती हैं। घर वहाँ है जहाँ कोई नहीं है फिर भी सबकी उपस्थिति बची हुई है।

अलकनंदा दत्ता के पोते का अपने पुरखों, हेनरी और अपनी पहचान को एक घर में खोजना इसी कथा-दर्शन की चरम परिणति है। समय प्रेम को मार नहीं पाता; वह उसे घरों, चीज़ों, स्मृतियों और वंशगत खोजों में छिपा देता है। कई पीढ़ियों बाद कोई लौटता है और अचानक पाता है कि प्रेम नष्ट नहीं हुआ था; वह केवल किसी बंद कमरे में अपनी पहचान की प्रतीक्षा कर रहा था।

उपन्यासकार की इस शैली को “स्मृति-गृहात्मक प्रेम-दर्शन” कहा जा सकता है जहाँ प्रेम व्यक्ति से आगे बढ़कर घर, मिट्टी, वंश, प्रवास और अनुपस्थिति में फैल जाता है। शीशाघर में लोग प्रेम नहीं खोते; वे घर खोते हैं। और जब घर खो जाता है, तब प्रेम भी अपना पता भूल जाता है।

शीशाघर’ प्रत्यक्षा की रचनात्मक परिपक्वता का सशक्त प्रमाण है। लंबे ऐतिहासिक कालखंड को समेटते हुए, बहुस्तरीय कथाविन्यास रचते हुए और स्मृति, प्रेम, विस्थापन तथा सामाजिक संक्रमण के जटिल सूत्रों को एक साथ साधते हुए उन्होंने जिस कलात्मक संयम का परिचय दिया है, वह इस उपन्यास को समकालीन हिंदी कथा-साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों में स्थापित करता है। यहाँ इतिहास केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि मनुष्यों की नियति में धड़कती हुई उपस्थिति है।

शीशाघर टूटे हुए समय, बिखरी हुई स्मृतियों और घर की अनश्वर खोज का ऐसा साहित्यिक स्थापत्य है, जिसमें हर पात्र किसी दरकते हुए शीशे की तरह अपने युग का प्रकाश और अंधकार साथ लेकर चलता है। यह उपन्यास पढ़कर समाप्त नहीं होता; वह पाठक की चेतना में एक दीर्घ प्रतिध्वनि की तरह बना रहता है; ठीक वैसे ही जैसे किसी उजड़े महल में इतिहास की अंतिम आहट बहुत देर तक सुनाई देती रहती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)





समीक्षक परिचय

राजीव कुमार। कवि, आलोचक, निबन्धकार और उपन्यासकार।

सन 1967 में बेगूसराय, बिहार में जन्मे राजीव कुमार की कविताएँ, आलोचना और निबन्ध देश की प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं तथा विभिन्न वेब-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उनका कविता-संग्रह ‘नमी बची रहती है आखिरी तल में’ (2025) प्रकाशित हो चुका है। उनका दूसरा कविता-संग्रह (अभी अनाम) तथा दूसरा उपन्यास ‘यामिनी कैपिटल’ शीघ्र प्रकाश्य हैं।

उनके शोध-पत्र “India's Islamic Concerns” तथा “शिव और मृत्यु” प्रकाशित हो चुके हैं।

सम्प्रति वे डाक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में वरिष्ठ उप महानिदेशक (अतिरिक्त सचिव) के पद पर कार्यरत हैं।

उपन्यासकार परिचय

प्रत्यक्षा। समकालीन हिंदी कथा-साहित्य की महत्वपूर्ण कथाकार।

फोटो: भरत तिवारी

प्रत्यक्षा समकालीन हिंदी कथा-साहित्य की महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1963 को गया (बिहार) में हुआ। कहानी और उपन्यास की विधाओं में उनकी विशिष्ट पहचान है।

उनकी प्रमुख कृतियों में जंगल का जादू तिल-तिल, पहर दोपहर ठुमरी, एक दिन मराकेश, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है और बारिशगर शामिल हैं। उनकी रचनाएँ अपने विशिष्ट कथ्य, संवेदनशील भाषा और मानवीय सरोकारों के लिए व्यापक रूप से चर्चित रही हैं।